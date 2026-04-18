◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム5-3西武(18日、エスコンフィールドHOKKAIDO)この日1軍昇格した西武の栗山巧選手が代打で出場し、ヒットでチャンスを広げました。今季限りでの引退を表明しているプロ25年目の栗山選手。開幕を2軍で迎えましたが、ファームで8試合に出場し16打数7安打、打率.438をマークし1軍に合流しました。3点ビハインドの9回、2アウト1塁2塁の場面で代打として登場した栗山選手。日本ハム・柳川大晟投手のストレー