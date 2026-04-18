◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)4試合ぶりのスタメン起用となったヤクルト・増田珠選手が、初回に好プレーを見せました。この日のヤクルトの先発・奥川恭伸投手は、先頭で打席に迎えた巨人・佐々木俊輔選手にセンターへの2塁打を浴びます。さらに後続のゴロの間に3塁への進塁を許し、ピンチを拡大しました。それでも好調の泉口友汰選手からは空振り三振。2アウトまで追い込みます。しかし続くダルベック選手