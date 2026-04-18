4月16日、14年ぶりに営業運転を再開した東京電力・柏崎刈羽原発。かつて原発関係者で賑わった地元の商店街ではまちに活気が戻ることに期待する声も聞かれます。夜のとばりが降りた柏崎市。気持ちのよい歌声が響きます。柏崎駅前にあるスナック・シャレード。マスターの目崎文雄さんは移りゆく街の姿を見つめてきました。＜シャレード・マスター目崎文雄さん＞「人口減るばっかしで‥‥‥東電さんが止ま