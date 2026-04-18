バッタ研究の第一人者である“バッタ博士”こと前野ウルド浩太郎氏。45歳になり婚活に行き詰まったバッタ博士は、ついにマッチングアプリに手を出す。初めてのことに四苦八苦しながらも、どうにか美女とマッチングを果たした。しかしその女性は、なかなかの曲者で……。※本稿は、昆虫学者の前野ウルド浩太郎『バッタ博士の異常な愛情恋愛と婚活の失敗学』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。婚活に四苦八苦するバッタ博