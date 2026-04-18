「M.A.P.P.(THE MECHANICAL DESIGNERS ACCELERATE THE PERIPHERAL PRODUCTS)」は『アップルシード』や『攻殻機動隊』で知られる漫画家の士郎正宗氏と、メカニックデザイナーのカトキハジメ氏を起用したエレコムのマウスプロジェクトで、2002年に「M-MAPP1SM」が発売されました。そんなM.A.P.P.が再起動し、士郎氏によりデザインが調整された充電式・Bluetoothマウスが2026年5月に登場します。発売に先駆けて復刻デザインマウスを借