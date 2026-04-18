静岡･藤枝市の「蓮華寺池公園」で「藤まつり」が開幕し、初日の4月18日、多くの来園者でにぎわいました。「蓮華寺池公園」には、池の周辺や庭園に20種類、250本余りのフジが植えられ、見頃を迎えています。18日は、フジの甘くさわやかな香りが漂う中、「藤まつり」が開幕し、多くの人たちが花やステージイベントなどを楽しんでいました。5月5日までの祭り期間中、花のライトアップやステージショー、会場限定の