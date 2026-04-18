大相撲の春巡業が１８日、埼玉・所沢市で行われた。幕内・藤青雲（藤島）が三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で、大関・霧島（音羽山）の指名を受けて１２番取った。横綱大関から指名を受けての三番稽古は初めてだったといい、「やっぱり強い人とやると、結構しんどい。息が上がった。自分と大関だけで稽古させてもらえるというのは本当にありがたいことで、少しうれしかった」と笑みを浮かべた。大関の巻き替えに乗じて一気に