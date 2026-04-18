柔道の全日本女子選手権の記者会見で、ポーズをとる田中伶奈（左）と朝比奈沙羅＝18日、横浜武道館体重無差別で争う柔道の全日本女子選手権（19日・横浜武道館）の有力選手が18日、大会会場で記者会見に臨み、78キロ超級元世界女王で3年ぶりに出場する29歳の朝比奈沙羅（FUKUDEN＆GRIP）は「自分らしい、立派な試合ができるように頑張りたい」と抱負を述べた。医師を目指し、独協医大の学生として病院で実習にも取り組んでいる