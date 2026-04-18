7回阪神2死一、三塁、木浪が右前に決勝打を放つ＝甲子園阪神が競り勝った。2―3の七回に森下の適時二塁打、木浪の適時打で2点を挙げて逆転した。2番手で登板した湯浅が今季2勝目。中日は3連敗で今季最多の借金10。新加入の杉浦が七回から登板したが、2/3回2失点と乱調だった。