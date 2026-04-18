韓国の4人組ガールズバンドQWER（キューダブリューイーアール）が18日、神奈川県・ぴあアリーナMMで行われた「JJ50thAnniversary Fest2026」に出演した。23年に結成し、ボーカルとギター担当のシヨン（25）、ギターとキーボード担当のヒナ（25）、ベース担当のマゼンタ（28）、ドラム担当でリーダーのチョダン（27）の4人。シヨンは元NMB48のメンバーで、李始燕の名前で活動していた。この日は「Discord」「My Name is Malguem」な