韓国の4人組ガールズバンドQWER（キューダブリューイーアール）が18日、神奈川県・ぴあアリーナMMで行われた「JJ50thAnniversary Fest2026」に出演した。

23年に結成し、ボーカルとギター担当のシヨン（25）、ギターとキーボード担当のヒナ（25）、ベース担当のマゼンタ（28）、ドラム担当でリーダーのチョダン（27）の4人。シヨンは元NMB48のメンバーで、李始燕の名前で活動していた。

この日は「Discord」「My Name is Malguem」などを披露。

マゼンタは「私たち、2月にも日本に来てたんです」といい、「その時もこうやって皆さんが私たちを温かく迎えてくださって、また絶対行きたかったんです」と笑顔で話し、シヨンは「JJ50周年の記念ステージのオープニングを務めることができてとても光栄です」と喜んだ。

同バンドは4月27日に4thミニアルバム「CEREMONY」でカムバックする。チョダンは「次ももっとかっこいいステージで皆さんに会いにきます」と力強く宣言し、ヒナも「日本のファンの皆さんともっと会える気がします」と盛り上げた。

シヨンは会場を見渡し「QWERを知っていますか？ あんまりいないですよね。韓国のガールズバンドで一生懸命頑張っているので、よろしくお願いします」と改めてあいさつ。重厚なサウンドで会場を熱くし、最後は「バイバーイ、また会いましょう〜」とかわいらしく去った。