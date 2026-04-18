第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）の前売りオッズが４月１９日、発表された。ホープフルＳの覇者で共同通信杯３着のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が４・２倍で１番人気に支持された。２番人気は京成杯を制したグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）が４・５倍。共同通信杯を勝ったリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手