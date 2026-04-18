◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス第２日（１８日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２１位から出たツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が１８パットでホールアウトし、ツアー最少記録を１７年ぶりに塗り替えた。５連続を含む９バーディー、ボギーなしで大会コース記録を２打更新する６３（９アンダー）をマークし通算１０アンダーの首位に浮上した。最終