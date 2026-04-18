◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 第２日（１８日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、２１位から出たツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が１８パットでホールアウトし、ツアー最少記録を１７年ぶりに塗り替えた。５連続を含む９バーディー、ボギーなしで大会コース記録を２打更新する６３（９アンダー）をマークし通算１０アンダーの首位に浮上した。

最終１８番パー５。５メートルをねじ込みバーディーで締めた鈴木は、右拳を握った。「そこそこって感じ。（自分のスコアが）６アンダーか７アンダーぐらいかなと思っていたので、最後にスコアを見て『９アンダーだったんや』って自分でビックリした」。記録ずくめのラウンドに笑顔がはじけた。

５番から大溝雅教キャディーにライン読みを一任し、ストロークとタッチに集中。「ツアーでトップ３に入る苦手なコース」で、パットの名手が本領を発揮した。２回の「０」を含む驚異の１８パットでホールアウト。これまでの村口史子（１９９９年、中京テレビ・ブリヂストンレディス）、飯島茜（２００８年、広済堂レディス）、佐藤のぞみ（０９年、ＮＥＣ軽井沢７２）の「１９」を１７年ぶりに塗り替えた。

今季からアパレルブランド「ｏｗｎ ｉｓ ＲＯＳＥ」（オウン・イズ・ローズ）を立ち上げ、自らデザインしたウェアを着用している。バラは好きな花で「刺々しさも私らしい」。すでに１５０着ほど完成しており、毎週ツアー会場に、スーツケース４個分となる１００着近くを持ち込む。「その時の気分によって着たいウェアが変わるので、なるべく全部持って行きたい」というのが理由だ。この日はバンテリンカラーの緑でまとめた。

３年前からデザインを画きためてきた。それらを元に、プロが仕立ててくれる。休みの週や空き時間にアイデアをひねり出すことも、気分転換になっている。ただ、絵心はない。「自分の絵が下手すぎて、何を描いているのかよく分からない」。できあがってきたものを見て「あれ、こんなの作ったっけ？」と考え込むことも時々ある。

１度着たウェアは、試合では再び着ないように心がけている。「試合で着た服は練習ラウンドで着て消化していけたらと今のところは思っている。めっちゃお金かかります（笑）」と明かした。自分でデザインしたウェア姿で、表彰式で記念撮影がしたい。「そうなったら、それがもう一番うれしい」。こだわりの勝負服で、今季初優勝へ逃げ切る。（高木 恵）