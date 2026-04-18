◆体操全日本個人総合選手権第３日（１８日、高崎アリーナ）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねた大会で、女子決勝が行われ、予選トップの１５歳の新星、西山実沙（なんばク）が、合計１１０・３３２点で初優勝を果たした。予選４位の岸里奈（戸田市ＳＣ）が、合計１１０・２３１点で２位にとどまり連覇を逃した。２４年パリ五輪