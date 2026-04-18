「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡは２連勝で４位に浮上。対広島は昨年９月４日から７連勝となった。二回、林の左犠飛で１点を先制。１点リードの七回、無死満塁から林、牧、度会、京田の４連打で攻め一挙５点。なおも打線は止まらず、打者一巡の猛攻でこの回に計６点を奪い突き放した。先発の東は、６回４安打無失点、９奪三振と安定した投球で今季３勝目を挙げた。