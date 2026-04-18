女子プロゴルフトーナメント「KKT杯バンテリンレディスオープン」2日目の18日、地元出身の荒木優奈がスコアを伸ばし、8位タイにつけました。スコアを伸ばしたのは鈴木愛。21位からスタートでしたがノーボギーでバーディーを量産。そして18番ホールでもロングパットを沈め、9バーディー、トータル10アンダーで首位タイに浮上しました。また高橋彩華も7バ&