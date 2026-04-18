札幌市の札幌管区気象台で開花したソメイヨシノ＝18日午後気象庁は18日、札幌市と北海道函館市でソメイヨシノが開花したと発表した。いずれも昨年より5日早く、観測の記録が残る1953年以降で2番目の早さ。平年と比べると、札幌は13日、函館は10日早かった。札幌で最も早かった桜の開花は2023年の4月15日で、函館は同14日。北海道では最南端の松前町が今月13日、独自に桜の開花を確認している。