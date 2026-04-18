65歳で無一文という絶望から、年金をガソリン代にして全米を営業して回る…世界屈指の大企業へと成長させた超有名人の、不屈の精神と“規格外の働き方”に、スタジオは騒然となった。【映像】65歳で無一文になった超有名人、当時の写真『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月17日