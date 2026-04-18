世界屈指の大企業の創業者が、レストラン全焼という悲劇からの驚異的な再起と、仲間の「裏切り」さえも味方につけた衝撃のエピソードが明かされた。【映像】超有名人を裏切った知人＆お店の実際の写真『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月17日の放送では、講師としてみなみかわ