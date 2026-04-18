18日午後、長野県北部を震源とする地震が相次いでいます。大町市では震度5強、長野市では震度5弱を観測しています。午後1時20分ごろ、県北部を震源とする地震がありました。この地震で大町市で震度5強、長野市で震度5弱、小川村で震度4などを観測しました。また午後2時54分にも、県北部を震源とする地震があり、長野市と大町市で震度5弱を、生坂村、松川村、小川村で震度4を観測しました。リポート「信濃大町駅前です。今か