18日午後、長野県北部を震源とする地震が相次いでいます。大町市では震度5強、長野市では震度5弱を観測しています。



午後1時20分ごろ、県北部を震源とする地震がありました。この地震で大町市で震度5強、長野市で震度5弱、小川村で震度4などを観測しました。



また午後2時54分にも、県北部を震源とする地震があり、長野市と大町市で震度5弱を、生坂村、松川村、小川村で震度4を観測しました。





リポート「信濃大町駅前です。今かなり強い揺れを感じました。緊急地震速報も鳴っています。いま非常に強い揺れを感じました。みなさん一斉に駅の中から外に出てきています。非常に強い揺れを感じました。」栃木から来た人は「下からずんって突き上げるようなガタガタって感じです。」高校生は「震災とか思い出して、怖いなって感じです。」大町市によりますと、保育園の壁にひびが入ったほか、墓石の倒壊や屋根瓦が落ちるなどの被害が確認されています。県などによりますと、けが人はいないということです。中部電力パワーグリッドによりますと、小川村と長野市の50戸で停電していましたが、午後5時ごろに復旧しました。JRによりますと、JR篠ノ井線は篠ノ井駅から聖高原駅の間で運転を見合わせていましたが、午後5時3分に運転を再開しました。そのほかの在来線や北陸新幹線、しなの鉄道、長野電鉄などの私鉄はすべて運転しています。気象庁は、今後2～3日はさらに強い地震が起きる恐れがあるとして、1週間程度は最大震度5強の地震に注意するよう呼び掛けています。