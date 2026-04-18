“線路わきの設備”が激減!?JR九州は2026年4月15日、公衆回線を利用した新しい無線式列車制御システム「RKシステム」を導入すると発表しました。2028年度から長崎地区の一部区間で導入を開始し、順次、対象区間を拡大していく計画です。 【スゴっ！】超スッキリする「ケータイ電波使用」「信号機レス」システムの図（画像）このシステムの最大の特徴は、列車の制御に携帯電話などで使われる「公衆回線」の無線ネットワークを活