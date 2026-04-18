“線路わきの設備”が激減!?

JR九州は2026年4月15日、公衆回線を利用した新しい無線式列車制御システム「RKシステム」を導入すると発表しました。2028年度から長崎地区の一部区間で導入を開始し、順次、対象区間を拡大していく計画です。

【スゴっ！】超スッキリする「ケータイ電波使用」「信号機レス」システムの図（画像）

このシステムの最大の特徴は、列車の制御に携帯電話などで使われる「公衆回線」の無線ネットワークを活用することです。

従来の列車制御システムは、指令所から駅、踏切に至るまで、鉄道会社が自前で敷設した有線の通信ケーブルで結ばれ、線路沿いには多くの地上設備が必要でした。これに対しRKシステムは、制御の主体を地上から列車（車上）に移し、情報の伝送に公衆回線を用いることで、地上設備を最大限スリム化します。

イメージ図では、複雑な回線でつながっていた地上の信号機類が一切廃されています。これにより、設備の新設にかかるコストや、維持・更新にかかる費用を大幅に抑えることが可能になるといいます。

JR九州はRKシステムについて、SNSで日本初の取り組みと紹介しています。少子高齢化や人口減少が進むなかで業務運営の効率化を進めており、RKシステムの導入はその抜本的な見直しの一環です。なおシステムの名称「RK」は、無線（Radio communication）とJR九州（Kyushu）の頭文字から取られています。

JR九州によると、RKシステムは現行の安全装置と同等以上の安全性を実現しているとのこと。万が一、通信が途絶えた場合でも列車の安全を確保する技術や、情報セキュリティを確保する技術といった新規技術も盛り込まれています。学識経験者や研究機関などで構成される「RKシステム実現検討委員会」で検証が行われてきました。

また、開発にあたっては、JR九州がすでに有する自動運転技術（GOA2.5）などを活用することで、早期導入とコスト抑制を実現したといいます。

RKシステムはまず2028年度に長崎本線の喜々津〜浦上間（長与経由）、2032年度に長崎本線の諫早〜長崎間（市布経由）、2033年度に大村線のハウステンボス〜諫早間で導入を予定しています。