◇プロ野球 パ・リーグ 楽天 9-1 ロッテ(18日、楽天モバイルパーク)楽天は投打がかみ合い勝利。前夜のサヨナラ勝ちに続きこのカード2連勝としました。先発のウレーニャ投手は毎回の安打を許すも粘りのピッチングを披露。6回1失点と試合を作ります。打線は両チーム無得点の3回、2アウト満塁から村林一輝選手が3塁線へ相手サードのグラブをはじく2点タイムリーで先制。浅村栄斗選手も2点タイムリー2ベースで続き、この回4点を挙げま