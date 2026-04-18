マクドナルドの公式Xが18日に更新され、声優の野沢雅子（89）が声で出演するCM映像『バキで恋するタツタな野沢序章「最強のヒロイン登場」』の場面カットが公開された。【画像】めっちゃ可愛い！美少女「野沢雅子」の場面カットCM映像では、野沢は「チキンタツタ学園の最強ヒロイン・野沢雅子」を演じている。ビジュアルは美少女化した野沢で、映像内では「私に釣り合う最強の殿方、この学校で出会えるかしら」と乙女ボイスを