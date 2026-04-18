マクドナルド、美少女キャラ「野沢雅子」場面カット公開「表情差分」
マクドナルドの公式Xが18日に更新され、声優の野沢雅子（89）が声で出演するCM映像『バキで恋するタツタな野沢序章「最強のヒロイン登場」』の場面カットが公開された。
【画像】めっちゃ可愛い！美少女「野沢雅子」の場面カット
CM映像では、野沢は「チキンタツタ学園の最強ヒロイン・野沢雅子」を演じている。ビジュアルは美少女化した野沢で、映像内では「私に釣り合う最強の殿方、この学校で出会えるかしら」と乙女ボイスを披露。
その後、アニメ『刃牙』に登場する刃牙が「最強すぎるか…おもしれぇ」、烈海王が「私も一度、手合わせ願いたいものだ」と登場。そして最後に「地上最強の恋が始まる」というキャッチコピーに対して、野沢が「なんだろう？ワクワクするわ〜」と、野沢が演じる『ドラゴンボール』孫悟空ぽいセリフで締めくくられている。
なお、野沢はオリコンニュースのインタビューで過去に「今まで綺麗な女性を演じたことはないので、「綺麗な女性役の話を持ってきてもいいのよ？」と冗談で言ったりしているのですが、実際オファーがありましたら「いやいや、イメージがかけ離れているから、これは私じゃないでしょ」と遠慮しそうです（笑）」と話していた。そんな中で今回は、念願の美少女役となっている。
マクドナルドのXにて投稿された場面カットでは、「野沢雅子の表情差分」とし、美少女・野沢雅子の表情が違う4枚を見ることができ、笑顔や美味しそうに食べる姿となっている。
【画像】めっちゃ可愛い！美少女「野沢雅子」の場面カット
CM映像では、野沢は「チキンタツタ学園の最強ヒロイン・野沢雅子」を演じている。ビジュアルは美少女化した野沢で、映像内では「私に釣り合う最強の殿方、この学校で出会えるかしら」と乙女ボイスを披露。
その後、アニメ『刃牙』に登場する刃牙が「最強すぎるか…おもしれぇ」、烈海王が「私も一度、手合わせ願いたいものだ」と登場。そして最後に「地上最強の恋が始まる」というキャッチコピーに対して、野沢が「なんだろう？ワクワクするわ〜」と、野沢が演じる『ドラゴンボール』孫悟空ぽいセリフで締めくくられている。
マクドナルドのXにて投稿された場面カットでは、「野沢雅子の表情差分」とし、美少女・野沢雅子の表情が違う4枚を見ることができ、笑顔や美味しそうに食べる姿となっている。
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