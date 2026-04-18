◇プロ野球 パ・リーグ 楽天 9-1 ロッテ(18日、楽天モバイルパーク)ロッテは投打に精彩を欠きカード2連敗となりました。前夜は延長11回を戦い無得点でサヨナラ負けを喫したチームは、この日も序盤から得点できず。楽天先発・ウレーニャ投手から走者を出すものの決め手に欠きました。すると3回裏、先発の田中晴也投手が満塁から村林一輝選手と浅村栄斗選手に連続タイムリーを浴びて4失点。さらに5回にも村林選手のタイムリーと浅村