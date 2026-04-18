600台限定でMTのWRXが復活スバルのモータースポーツを統括するスバルテクニカインターナショナル（STI）は、4月9日にSTIコンプリートカーである『スバルWRX STIスポーツ#（シャープ）』を発表した。【画像】東京オートサロン2026で公開されたスバルWRX STIスポーツ#プロトタイプ全35枚このモデルは、『WRX S4 STIスポーツR EX』をベースとしたSTIによる架装車両であり、現行型WRXの日本仕様としては初となる『6速マニュアルトラ