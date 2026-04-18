6MT＋ボクサーターボが600台限定で登場！ コンプリートカー『スバルWRX STIスポーツ#』発売
600台限定でMTのWRXが復活
スバルのモータースポーツを統括するスバルテクニカインターナショナル（STI）は、4月9日にSTIコンプリートカーである『スバルWRX STIスポーツ#（シャープ）』を発表した。
【画像】東京オートサロン2026で公開されたスバルWRX STIスポーツ#プロトタイプ 全35枚
このモデルは、『WRX S4 STIスポーツR EX』をベースとしたSTIによる架装車両であり、現行型WRXの日本仕様としては初となる『6速マニュアルトランスミッション』を搭載した待望のモデルで、バランス取りされた2.4L水平対向4気筒直噴ターボエンジンと駆動系、剛性パーツや足まわりやインテリアなどが組み合わされた、ICE（内燃機関）車である。
スバルWRX STIスポーツ# スバル
ボディカラーは『WRブルー・パール』、『セラミックホワイト』が標準設定され、プラス5万5000円のオプションカラーとして『サンライズイエロー』が用意される。
価格は610万5000円からに設定され、600台の限定販売となる。購入には全国のスバル販売店での抽選申し込みが必要で、受付期間は5月17日までとなる。
バランスドエンジンと6MTの走り
コンプリートカー『WRX STIスポーツ#』の心臓部には、最高出力275psを発生する2.4L水平対向4気筒直噴ターボの『バランスドエンジン』を搭載する。
ピストンやコンロッドの重量公差、クランクシャフトの回転バランスを徹底的に追い込んだチューニングエンジンで、6速マニュアルトランスミッションとエンジンを繋ぐ『クラッチカバー』と『フライホイール』もまた『バランスド』とすることで、振動が少なく極めて滑らかな吹け上がりを追求した。
スバルWRX STIスポーツ# スバル
足まわりは、245/35R19サイズの『ブリヂストン・ポテンザS007』をマットグレー塗装の『19インチアルミホイール』に履き、ZF製の『専用電子制御ダンパー』と、フロント対向6ポット・リア2ポットの『ブレンボ製ブレーキシステム（ゴールド塗装）』と、『前後ドリルドディスクローター』を組み合わせ、高い制動力と路面追従性を確保している。
さらに、STI製の『フレキシブルドロータワーバー（前）』、『フレキシブルドロースティフナー（前後）』を装備し、強靭でしなやかな乗り味を具現化した。
ブラックにイエローが映えるインテリア
コンプリートカー『WRX STIスポーツ#』のキャビンには、ドライバーの感性に訴える特別な装備が惜しみなく投入された。
フロントには、ブラックのウルトラスエードにイエローのパーフォレーションを施した『専用レカロ製シート』が採用された。
スバルWRX STIスポーツ# スバル
また、本革巻の『シフトノブ』や『ハンドブレーキレバー』を装備し、コンプリートカーに相応しい上質な操作感を実現した。室内随所にはSTIのロゴが配され、スポーティかつ特別感のある空間に仕立てられている。
スバルWRX STIスポーツ#のスペックと特別装備
■スペック
全長：4670mm
全幅：1825mm
全高：1465mm
車両重量：1560kg
エンジン：FA24 水平対向4気筒 2.4L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ “DIT”
最高出力：275ps / 5600rpm
最大トルク：35.7kg-m / 2000-5200rpm
トランスミッション：6MT
サスペンション：ストラット / ダブルウィッシュボーン
ブレーキ：ベンチレーテッドディスク（前） / ベンチレーテッドディスク（後）
タイヤサイズ：245/35R19
■主な特別装備
・バランスドエンジン（ピストン&コンロッド、クランクシャフト）
・バランスドクラッチカバー&フライホイール
・STI製フレキシブルドロータワーバー フロント（STI Sport♯ロゴ付）
・STI製フレキシブルドロースティフナー フロント（STIロゴ付）
・STI製フレキシブルドロースティフナー リヤ（STIロゴ付）
・専用電子制御ダンパー（ZF製）
・ブレンボ製18インチフロント対向6ポット&リア対向2ポットブレーキキャリパー（ゴールド塗装）、フロント&リアドリルドディスクローター
・245/35R19タイヤ（ブリヂストン・ポテンザ S007）&19インチアルミホイール（マットグレー塗装）
・小型トランクスポイラー（ブラック塗装）
・本革巻シフトノブ&本革巻ハンドブレーキレバー
・ウルトラスエードシート［ブラック（ブラックステッチ）、イエローパーフォレーション］（レカロフロントシート、STIロゴ入り）