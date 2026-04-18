女優・かとうかず子（６８）が１８日、ブログを更新。眉毛下のしこりのようなものを切除してもらったことを明かした。「ずっと気になっていた眉毛下の黒い点皮膚科に行って中の角質を取って頂きました」と粉瘤のようなものを切除したことを報告。「前にも１度やって頂きこれは年齢的に仕方ないのかしら？と質問したらまぁそうですね！」と以前にも１度取ってもらったことを明かした。かとうは１９９０年にお笑いタ