女優・かとうかず子（６８）が１８日、ブログを更新。眉毛下のしこりのようなものを切除してもらったことを明かした。

「ずっと気になっていた眉毛下の黒い点 皮膚科に行って中の角質を取って頂きました」と粉瘤のようなものを切除したことを報告。「前にも１度やって頂き これは 年齢的に仕方ないのかしら？と質問したら まぁそうですね！」と以前にも１度取ってもらったことを明かした。

かとうは１９９０年にお笑いタレントだった、そのまんま東（※現・東国原英夫）と結婚し、２人の子を授かったが、２００６年２月に離婚。離婚理由について、会見で「政界進出という夢についていけなかった」と語った。

元宮崎県知事の東国原氏は今月９日、会見し、来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選挙に出馬することを表明。かとうとの間に生まれた長男の加藤守氏が、陣営に加わってサポートすることを明らかにした。２０２２年に東国原氏のサポートのため宮崎に移住し、昨年２月に結婚していた。また、９日の会見の司会を、加藤氏の妻・ゆいさんが務めたことも話題を集めた。