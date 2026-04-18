フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは先週に引き続いて「歴代日本代表がＷ杯のスゴさを語りまくりＳＰ」。元サッカー日本代表の豪華メンバーをゲストに招き、Ｗ杯にまつわるトークを進行した。日本人初のプレミアリーグ出場を果たした稲本潤一氏は激闘のアジア予選を述懐。「（対戦前に）イランの主要選手がもう車椅子で。もうこの試合（日本