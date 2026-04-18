無人偵察機「MQ4Cトライトン」（ノースロップ・グラマン提供・共同）【ワシントン共同】米紙USAトゥデーは17日、飛行情報を追跡するウェブサイトの記録を基に米軍の無人偵察機が16日にキューバの沿岸部を数時間飛行したと報じた。米軍が1月に攻撃したベネズエラの周辺でも昨年、同様の無人偵察機が飛行しているのが確認されていたという。トランプ米政権はキューバの反米姿勢転換を狙って圧力を強化。対話の姿勢を示しつつ、軍