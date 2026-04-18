明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が18日に行われ、鹿島アントラーズと浦和レッズが対戦した。盤石の強さで首位を堅持する鹿島と、5試合勝利がない浦和が対戦。前回対戦は浦和が2点を先行しながらも鹿島が3点を取り返して逆転勝利を収めていた。前半は鹿島が押し込む時間が続く。しかし、レオ・セアラの好機が相手GK西川周作に阻まれるなど、複数訪れたチャンスを得点に結びつけることはできない。一方、カ