栃木県鹿沼市の国道で、クレーン車が集団登校中の小学生の列に突っ込み、児童６人がはねられて死亡した鹿沼クレーン事故から、１８日で１５年を迎えた。中学２年の時に、弟の卓馬君（当時小学６年）を亡くした大森幹太さん（２８）が読売新聞の取材に応じ、当時の状況を振り返った。（後藤あやめ）「今朝、車が歩道に突っ込む事故がありました。けがをした人はいませんか」。２０１１年４月１８日、朝のホームルームで担任がク