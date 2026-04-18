記事ポイントクイーンズスクエア横浜でGWに親子向けイベントや音楽企画が続々開催2,000円以上のレシートで遊べる屋外パークやラジオ公開収録も登場オーケストラ公演やホテルブッフェの生演奏まで一日中楽しめる充実内容ゴールデンウィークのクイーンズスクエア横浜は、子どもが夢中になる遊び場から大人もうれしい音楽体験まで、1日では回りきれないほどイベントがそろいます。買い物や食事のついでに立ち寄れる気軽さがありながら