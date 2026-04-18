家族で満喫する横浜連休案内！ クイーンズスクエア横浜「わくわく！親子で遊びパーク2026」

記事ポイント クイーンズスクエア横浜でGWに親子向けイベントや音楽企画が続々開催2,000円以上のレシートで遊べる屋外パークやラジオ公開収録も登場オーケストラ公演やホテルブッフェの生演奏まで一日中楽しめる充実内容 クイーンズスクエア横浜でGWに親子向けイベントや音楽企画が続々開催2,000円以上のレシートで遊べる屋外パークやラジオ公開収録も登場オーケストラ公演やホテルブッフェの生演奏まで一日中楽しめる充実内容

ゴールデンウィークのクイーンズスクエア横浜は、子どもが夢中になる遊び場から大人もうれしい音楽体験まで、1日では回りきれないほどイベントがそろいます。

買い物や食事のついでに立ち寄れる気軽さがありながら、屋外遊び、公開収録、コンサート、ホテルダイニングと、過ごし方の選択肢が豊富なのも魅力です。

クイーンズスクエア横浜「わくわく！親子で遊びパーク2026」

開催日：2026年5月4日(月・祝)・5日(火・祝)時間：12:00〜16:00（最終受付15:50）会場：クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズパーク（屋外）参加条件：館内対象店舗で2,000円（税込）以上のレシート提示で対象金額分のメダルを付与レシート上限：1回につき最大5回分（10,000円）まで内容：ヨーヨー釣り、おもちゃすくい、お菓子つかみどりゲーム、コロコロバランスゲームキッチンカー営業時間：11:00〜20:00（L.O 19:30）

2,000円ごとのレシートでメダルがもらえる仕組みなので、買い物やランチの楽しみが、そのまま子どものわくわくする体験につながります。

ヨーヨー釣りやおもちゃすくいのような縁日気分の遊びは、屋外の開放感も相まって、連休らしいにぎやかな思い出を作ってくれます。

お菓子つかみどりゲームは、手を伸ばした分だけうれしさが増す遊びで、小さな成功体験に子どもの笑顔がこぼれそうです。

キッチンカーも登場するので、遊んだあとにその場で軽食やスイーツを楽しめる流れも、家族のおでかけ先としてうれしいポイントです。

お買い物で遊べる連休体験

ショッピング施設ならではの便利さと、イベント会場ならではの特別感を一度に味わえるので、移動を増やさずに一日を充実させたいファミリーにもぴったりです。

FMヨコハマ「みなとみらいKINGDOM SPRING 2026」

開催日：2026年4月25日(土)・26日(日)4月25日時間：11:00〜18:304月26日時間：9:50〜17:45会場：クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズサークル内容：FMヨコハマレギュラー番組の公開生放送、公開収録、ゲストアーティストライブ

ラジオの公開生放送や公開収録を目の前で楽しめる2日間は、いつも耳で聴いている番組の空気を、会場の熱気ごと体感できる贅沢な時間です。

ゲストアーティストによるライブも予定されているので、みなとみらい散策の途中に立ち寄るだけでも、気分が一気に華やぎます。

無料で楽しめる大型イベントとして満足感が高く、家族でのおでかけはもちろん、友人同士の週末レジャーにも似合います。

音楽と生放送の高揚感

観覧席で感じる拍手や歓声は、ラジオ越しでは届かない臨場感があり、イベント好きなら足を運ぶ理由になるはずです。

横浜みなとみらいホール「こどもの日コンサート2026 時を超えて音楽とおどろう♪」

開催日：2026年5月5日(火・祝)1回目：13:00〜14:00（12:20開場）2回目：15:30〜16:40（14:50開場）会場：横浜みなとみらいホール 大ホール料金：3歳〜高校生 1,500円、一般 3,000円出演：神奈川フィルハーモニー管弦楽団、横浜少年少女合唱団、赤い靴ジュニアコーラス ほか入場条件：2回目公演は4歳以上入場可

映画音楽からクラシックの名曲まで並ぶプログラムは、子どもにとっては本格的な音楽との出会いになり、大人にとっても心がほどけるような時間を運んでくれます。

《バック・トゥ・ザ・フューチャー》や《パイレーツ・オブ・カリビアン》の楽曲が生演奏で響くひとときは、親世代の胸も高鳴りそうです。

大迫力のオーケストラに加えて、児童合唱やパイプオルガンまで楽しめる内容なので、1,500円から本格ホール公演を味わえる満足度の高さも見逃せません。

毎年5月5日に開かれる人気公演で、2026年は26回目という積み重ねにも、長く愛されてきた安心感があります。

親子で味わう本格ホール時間

子どもの日に少し特別なおでかけを選びたいなら、遊びだけではない豊かな記憶を残せるコンサート体験が候補になります。

横浜ベイホテル東急「カフェ トスカ」ヴァイオリン生演奏

実施日：2026年4月29日(水・祝)、5月2日(土)〜5月6日(水)会場：横浜ベイホテル東急 オールデイダイニング「カフェ トスカ」ディナー時間：日〜金曜・祝日 17:00〜21:00 CLOSE土曜・特定日：1部 17:00〜、2部 19:30〜、22:00 CLOSE制限時間：120分制料金：大人 8,300円〜10,500円、小学生 4,200円〜4,500円、4歳以上の未就学児 2,200円〜2,500円内容：ディナーブッフェ「こだわり食材〜北海道〜」とヴァイオリン生演奏

吹き抜けの開放的な店内にヴァイオリンの音色が広がる夕食時間は、ブッフェの華やかさをいっそう印象的にしてくれます。

北海道食材をテーマにした料理を味わいながら、生演奏に耳を傾けるひとときは、連休の締めくくりを少し贅沢にしたい日にぴったりです。

大人は平日8,300円から、連休後半の5月2日から6日は10,500円と日程で料金が変わるため、予算や過ごし方に合わせて選びやすいのも魅力です。

子ども料金も用意されているので、家族でホテルダイニングを楽しみたい日にも特別感のある一席になりそうです。

食事を彩る華やかな生演奏

にぎやかな屋外イベントとは違う落ち着いた楽しみ方を選べるので、家族の予定に合わせてGWの一日を組み立てやすいのもうれしいところです。

クイーンズスクエア横浜のGWは、子どもが思いきり遊べる時間も、大人が音楽や食事を楽しむ時間も、どちらも欲張りにかなえてくれます。

屋外イベントからホールコンサート、ホテルダイニングまでそろうので、年齢や気分に合わせて過ごし方を選べるのも大きな魅力です。

家族のおでかけ先を探している人はもちろん、みなとみらいで季節感のある休日を楽しみたい人もチェックしたくなるゴールデンウィークイベントの紹介でした。

よくある質問

Q. わくわく！親子で遊びパーク2026に参加するにはどうすればいい？

A. 期間中に館内対象店舗で2,000円（税込）以上の買い物や飲食をしたレシートを会場へ持参すると、対象金額分のメダルがもらえます。

メダル1枚につき1回、対象コンテンツで遊べます。

Q. 子ども向けだけでなく大人も楽しめるイベントはありますか？

A. あります。

FMヨコハマの公開生放送やアーティストライブ、横浜みなとみらいホールの本格コンサート、横浜ベイホテル東急のヴァイオリン生演奏付きブッフェなど、大人が主役で楽しめる企画もそろっています。

Q. 音楽を楽しみたい家族にはどのイベントがおすすめですか？

A. 親子で本格的な演奏に触れたいなら「こどもの日コンサート2026」、気軽にライブ感を味わいたいなら「みなとみらいKINGDOM SPRING 2026」がおすすめです。

食事と一緒に楽しむなら「カフェ トスカ」の生演奏も魅力的です。

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