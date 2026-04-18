あす19日放送の日本テレビ系バラエティー『スクール革命！』（前11：45）では、人気企画「自分に打ち勝て！ザ・プレッシャー」を放送する。【番組カット】苦戦中？記憶力ゲームに挑む山田涼介休んでいたオードリー・若林正恭がスタジオに帰還。内村光良から「休み明けだからそこそこでいい」と言われつつも、久々にオードリーがそろい、春日俊彰は「2人で暴れまくる」と意気込む。高地優吾（※高＝はしごだか）は、横浜アリ