俳優の越山敬達が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【写真】抜け感！ストリートコーデで登場した越山敬達映画『国宝』で横浜流星が演じた俊介の青年期を演じ、注目を集めた越山は、1st SHOW内「WEGO」のステージに登場。シャツにデニムを合わせたスタイリングで、ナチュラルながらも洗練された雰囲気をまとい、ランウェイに現れた。ス