『国宝』俳優・越山敬達、あどけなさとクールさが交差する魅力 デニムスタイルで存在感
俳優の越山敬達が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【写真】抜け感！ストリートコーデで登場した越山敬達
映画『国宝』で横浜流星が演じた俊介の青年期を演じ、注目を集めた越山は、1st SHOW内「WEGO」のステージに登場。シャツにデニムを合わせたスタイリングで、ナチュラルながらも洗練された雰囲気をまとい、ランウェイに現れた。ステージトップではキメポーズも披露。あどけなさを残しつつも、ふとした表情にのぞくクールな一面が印象的で、越山ならではの魅力が際立つ瞬間となった。観客からは大きな歓声が上がり、会場の視線を一身に集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【写真】抜け感！ストリートコーデで登場した越山敬達
映画『国宝』で横浜流星が演じた俊介の青年期を演じ、注目を集めた越山は、1st SHOW内「WEGO」のステージに登場。シャツにデニムを合わせたスタイリングで、ナチュラルながらも洗練された雰囲気をまとい、ランウェイに現れた。ステージトップではキメポーズも披露。あどけなさを残しつつも、ふとした表情にのぞくクールな一面が印象的で、越山ならではの魅力が際立つ瞬間となった。観客からは大きな歓声が上がり、会場の視線を一身に集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。