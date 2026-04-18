声優の伊藤彩沙が17日、自身のXを更新。3冊目となる写真集を6月24日に発売することを発表した。20代ラストの節目に制作された今作は、「大人な甘さ」をテーマに、これまでにない表現に挑戦した内容となっており、先行カットが公開されるとネット上で話題になっている。【写真】スタイル抜群！豊満ボディ強調のワンピース姿の伊藤彩沙伊藤は2013年にデビューし、『BanG Dream!』市ヶ谷有咲役や『少女☆歌劇 レヴュースタァライ