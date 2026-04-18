テレビ朝日系「ガリベンチャーＶ」が１５日に放送された。この日は、トム・ブラウンの布川ひろき、みちお、錦鯉・長谷川雅紀、渡辺隆がトークを繰り広げた。トム・ブラウンは２０１８年と２０２４年にＭ−１決勝に進出。錦鯉は２０２１年にＭ−１を制して、ともにブレークコンビとなった。布川はピン芸人だった若手時代に、ピン芸のお手本として見せられたピン芸が長谷川のピンネタだったと告白した。布川はマネジャーか