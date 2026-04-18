[4.18 J1百年構想リーグEAST第18節 鹿島 1-0 浦和 メルスタ]J1百年構想リーグEASTは18日に第11節を行った。鹿島アントラーズと浦和レッズの対戦は、鹿島が1-0で勝利した。後半戦も白星スタートを切った首位の鹿島は、直近5試合で3敗と2度のPK戦負けを喫している浦和をホームに迎えた。前半は浦和が攻勢を強めながら、鹿島はGK早川友基が好セーブでチームを救う。一方、浦和もGK西川周作がゴールを守り切り、前半はスコアレスで