鹿島が後半戦2連勝で首位キープ! 接戦を決したのは濃野公人の決勝ゴール、浦和は6試合未勝利
[4.18 J1百年構想リーグEAST第18節 鹿島 1-0 浦和 メルスタ]
J1百年構想リーグEASTは18日に第11節を行った。鹿島アントラーズと浦和レッズの対戦は、鹿島が1-0で勝利した。
後半戦も白星スタートを切った首位の鹿島は、直近5試合で3敗と2度のPK戦負けを喫している浦和をホームに迎えた。前半は浦和が攻勢を強めながら、鹿島はGK早川友基が好セーブでチームを救う。一方、浦和もGK西川周作がゴールを守り切り、前半はスコアレスで折り返した。
後半も一進一退の攻防は続く。鹿島は後半17分、レオ・セアラのチップキックからMF松村優太が渾身の右足ボレーを放つが、GK西川のセーブに阻まれた。25分には左サイドからのクロスにレオ・セアラがヘディングシュート。だが、クロスバーに直撃した。
0-0のまま迎えた後半36分、均衡を破ったのは鹿島。右CKからボールはPA手前にこぼれるが、DF濃野公人が相手からボールを奪い切る。長めのトラップから右足シュートを振り切ると、相手選手に当たって軌道が変わったボールはゴール左隅に入った。
濃野の今季初ゴールを守り切り、鹿島が1-0で勝利。後半戦2連勝で首位をキープした。一方、浦和は6試合未勝利が続いている。
J1百年構想リーグEASTは18日に第11節を行った。鹿島アントラーズと浦和レッズの対戦は、鹿島が1-0で勝利した。
後半戦も白星スタートを切った首位の鹿島は、直近5試合で3敗と2度のPK戦負けを喫している浦和をホームに迎えた。前半は浦和が攻勢を強めながら、鹿島はGK早川友基が好セーブでチームを救う。一方、浦和もGK西川周作がゴールを守り切り、前半はスコアレスで折り返した。
0-0のまま迎えた後半36分、均衡を破ったのは鹿島。右CKからボールはPA手前にこぼれるが、DF濃野公人が相手からボールを奪い切る。長めのトラップから右足シュートを振り切ると、相手選手に当たって軌道が変わったボールはゴール左隅に入った。
濃野の今季初ゴールを守り切り、鹿島が1-0で勝利。後半戦2連勝で首位をキープした。一方、浦和は6試合未勝利が続いている。