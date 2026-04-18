【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節】(札幌厚別)札幌 2-1(前半1-0)松本<得点者>[札]家泉怜依(17分)、アマドゥ・バカヨコ(78分)[松]井上愛簾(74分)<警告>[松]加藤拓己(12分)主審:野堀桂佑