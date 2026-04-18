「日本ハム−西武」（１８日、エスコンフィールド）西武・武内夏暉投手がアクシデントに見舞われて降板した。２点リードの六回に無死一、二塁のピンチを迎えると、日本ハム・奈良間の痛烈なピッチャー返しが左足を直撃。強襲適時打となって１点を返された。痛そうに足を引きずった武内は、トレーナーに付き添われてベンチへ。西口監督が糸川への交代を告げた。