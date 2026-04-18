女優・筧美和子（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。ふっくらおなかのマタニティーショットを公開した。筧は昨年3月に一般男性との結婚を発表。先月1日には「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と、第1子妊娠を公表、今月に入り産休入りを発表していた。この日は「My mood」とつづり、髪をタイトにまとめ、体のラインを拾うロンTにゆるいパンツを合わせたスタイルの近影を披露。ファンからは