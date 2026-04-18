お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが、18日までに自身のブログを更新。“酔っ払いパパ”の様子を動画とともに公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】酔っ払い！説教するパンサー尾形のショットを公開したあいさんあいさんは「酔っ払いパパ」と題し、尾形の様子を紹介。酒に酔った尾形は突然、妻と娘に対して“説教”を始め、「自分が髪切ったときだけ気づかないとかダメだ」などと持論を展開。一方