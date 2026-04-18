上京する若者が増える春。東京に来たばかりの女性のなかには、都内の名所や観光スポットに興味はあるけど、一人で行くのは不安だという人も多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性286名に聞いたアンケートを参考に、「『東京って素敵！』と地方出身のあのコを感動させるデートスポット９パターン」をご紹介します。【１】ぶらぶら歩きながら東京の文化を感じたい「下町風情あふれる浅草」「昔ながらの東京を知りたい